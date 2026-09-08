ETÜ, YÖKAK ara değerlendirmesi sonrası 5 yıl süreyle tam akredite edildi - Son Dakika
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ETÜ, YÖKAK ara değerlendirmesi sonrası 5 yıl süreyle tam akredite edildi

ETÜ, YÖKAK ara değerlendirmesi sonrası 5 yıl süreyle tam akredite edildi
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan ara değerlendirme sonucunda 5 yıl süreyle tam akredite edilmeye hak kazandı. Üniversite, 7 Temmuz 2029 tarihine kadar geçerli olacak bu kararla kalite güvencesi çalışmalarında önemli bir başarı elde etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen ara değerlendirme sonucunda 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi, yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda üniversitenin 5 yıl süreyle tam akredite edilmesine karar verildi.

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi ve yönetim sistemleri ile eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

ETÜ'deki değerlendirme sürecinde üniversitenin kalite güvencesi mekanizmaları, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma kapasitesi, toplumsal katkı çalışmaları, yönetişim süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları incelendi.

YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yapıldı. Üniversitenin kalite süreçlerine ilişkin uygulamaları ve kurumsal işleyişi yerinde değerlendirildi.

ETÜ, daha önce YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 22 Nisan 2024-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında iki yıl süreyle akredite edilmişti. İki yıllık akreditasyon döneminin ardından gerçekleştirilen ara değerlendirme sürecinde üniversitenin kalite güvencesi alanındaki gelişimi yeniden değerlendirildi ve ETÜ'nün 7 Temmuz 2029 tarihine kadar 5 yıl süreyle tam akredite edilmesine karar verildi.

Rektör Çakmak: "Kalite Kültürünü Kurumumuzun Bütün Süreçlerine Yansıtıyoruz"

YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon kararını değerlendiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kararın üniversitenin kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çakmak, göreve geldikleri günden itibaren kalite odaklı gelişim anlayışını esas aldıklarını ifade ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

YÖKAK değerlendirmesinin üniversitenin güçlü yönlerini görmesine ve gelişime açık alanlarını daha net biçimde ortaya koymasına katkı sağladığını belirten Çakmak, "5 yıllık tam akreditasyon kararı, kalite güvencesi sistemimizin ve bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmaların önemli bir çıktısıdır. Bu sonucu, yalnızca bir akreditasyon sürecinin kazanımı olarak değil, üniversitemizde kalite kültürünün bütün süreçlere yerleştirilmesi yönündeki çalışmalarımızın bir karşılığı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Çakmak, elde edilen sonucun akademik ve idari personel ile öğrencilerin ve üniversitenin tüm paydaşlarının katkısıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, ETÜ'nün önümüzdeki dönemde de kalite standartlarını geliştirmeye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini artırmaya ve topluma katkı sağlayan çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Kalite, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ETÜ, YÖKAK ara değerlendirmesi sonrası 5 yıl süreyle tam akredite edildi - Son Dakika

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