Evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere Adana\'da evlilik öncesi eğitim verildi

Evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere Adana'da evlilik öncesi eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim düzenlendi. Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli uzmanın verdiği eğitimle çiftlerin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı aile yapısının desteklenmesi amaçlandı.
Adana'da evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" düzenlendi.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.
"Evlilik Öncesi Eğitim" konulu programda, evlenmeye hazırlanan çiftleri bilgilendirmeye yönelik eğitim verildi.
Eğitim kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin bilinçlendirilmesinin ve sağlıklı bir aile yapısının desteklenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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