Fatih İmam Hatip Ortaokulu\'nda TÜBİTAK Bilim Şenliği

05.05.2026 12:57  Güncelleme: 12:58
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, düzenlenen görkemli törenle kapılarını açtı. Gençlerin bilimsel projeleri protokol üyelerinden tam not aldı.

Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda Süleyman Ertekin koordinesinde öğrencilerin uzun süren çalışmaları sonucu hayata geçirilen projeler, okulun konferans salonunda davetlilerin beğenisine sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Bağlık orta okulu halk oyunları ekibinin gösterisi büyük alkış topladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Süleyman Manak, TÜBİTAK projelerinin öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmedeki kritik rolüne değindi. Manak, projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bilimsel çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Kaymakam Özdemir, stantları tek tek dolaşarak öğrencilerin hazırladığı bilimsel araştırma ve projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin heyecanla sunduğu özgün fikirleri dikkatle dinleyen ve sorular soran Özdemir, gençlerin motivasyonuna destek vererek çalışmalarından dolayı onları tebrik etti.

Ortaokul seviyesindeki öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmeyi ve proje tabanlı çalışma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen TÜBİTAK 4006-B projeleri kapsamında sergilenen çalışmalar, katılımcılardan tam puan aldı.

Program, öğrenci ve protokol üyelerinin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz, Mehmet Ali Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

