Gastronomi Şenliği'nde Sokak Lezzetleri Teması - Son Dakika
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Gastronomi Şenliği'nde Sokak Lezzetleri Teması

09.06.2026 11:06
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gastronomi Şenliği'nde deneyimli isimleri öğrencilerle buluşturdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gastronomi Şenliği, bu yıl "Sokak Lezzetleri" temasıyla gerçekleştirildi. Gastronomi dünyasının deneyimli isimlerini öğrencilerle buluşturan etkinlikte, söyleşilerden tadım alanlarına kadar birçok farklı içerik katılımcılarla buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, Genel Sekreter Doç. Dr. Serdar Egeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında düzenlenen söyleşide sektör profesyonelleri deneyimlerini paylaşırken öğrenciler de gastronomi alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi alma fırsatı yakaladı.

Gastronomi dünyasının deneyimli isimleri öğrencilerle buluştu

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kızıldemir ile sektör temsilcileri Erdal Aslanboğa, Umut Reçber ve Savaş Aydemir katıldı. Televizyon programcısı Hakan Hatipoğlu da çevrim içi bağlantıyla programa dahil olarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Katılımcılar, gastronomi sektöründeki kariyer fırsatları, mesleki deneyimler ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

"Hedefimiz dünya üniversiteleri arasında yer almak"

Programın açılışında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, üniversitenin gelişim odaklı vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz gelişime açık ve sürekli kendini yenileyen bir üniversiteyiz. Hedefimiz dünya üniversiteleri arasında yer almak. Bu doğrultuda öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Gastronomi bölümümüz üniversitemizin vitrini"

Etkinlikte konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise gastronomi alanının son yıllardaki yükselişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gastronomi Bölümümüz güçlü akademik kadrosu ve altyapısıyla üniversitemizin öne çıkan bölümlerinden biri. Gastronomi, her geçen yıl daha fazla ilgi gören ve yıldızı parlayan bir alan olarak öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyor."

"Gastronomi kültürü geleceğe taşınan bir miras"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli ise gastronominin kültürel boyutuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gastronomi yalnızca yemek hazırlama ve sunma sanatı değildir; aynı zamanda toplumların kültürel mirasını, yaşam biçimlerini ve tarih boyunca şekillenen değerlerini yansıtan önemli bir alandır. Sokak lezzetleri ise bu kültürel zenginliğin en canlı ve en erişilebilir örneklerinden birini oluşturuyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Gastronomi Şenliğimizle öğrencilerimizi sektörün deneyimli isimleriyle bir araya getirirken aynı zamanda gastronomi kültürünün yaşatılmasına, paylaşılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine olduğu kadar sosyal ve kültürel birikimlerine de önemli katkılar sağladığına inanıyoruz."

Sokak lezzetleri büyük ilgi gördü

Söyleşinin ardından etkinlik alanında kurulan stantlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden sokak lezzetleri katılımcılarla buluştu. Öğrenciler ve ziyaretçiler, birbirinden farklı tatları deneyimleme fırsatı bulurken etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gastronomi Şenliği'nde Sokak Lezzetleri Teması - Son Dakika

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