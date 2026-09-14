Gaziantep’te 680 bin öğrenci ders başı yaptı

Gaziantep'te okulların açılmasıyla birlikte bin 760 okulda 680 bin öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması dileğinde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Okullarımızda her türlü güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ilk ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlanırken, bugün de diğer sınıflar için ilk ders zili çaldı. Kentte bin 760 eğitim kurumunda 680 bin öğrenci ve 36 binin üzerinde öğretmen ders başı yaptı.

"Bin 760 okulda yaklaşık 680 bin öğrencimiz eğitim-öğretim hayatına başladı"

Şehitkamil ilçesi Hasan Katıkçı İlkokulu'nda düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış programına katılan ve yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Yaz tatilinin ardından Gaziantep'imizde çok güzel bir okulumuzdayız. Bugün Gaziantep'te bin 760 okulda yaklaşık 680 bin öğrencimiz eğitim öğretim hayatına başladı. Bu güzel öğrencilerimize yaklaşık 36 bin öğretmenimiz bir yıl boyunca yine fedakarca öğretmenlik yapacak. Yanılmıyorsam yaklaşık 59 bin birinci sınıf öğrencimiz de bu yıl ilk kez okulla buluştu" dedi.

"Okullarımızda her türlü tedbiri aldık"

Yeni dönem herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına okullarda her türlü tedbirin alındığını da açıklayan Vali Çeber, "Okul güvenliği konusunda bu yıl çok daha hassasız. Hem bizler hem de yerel yönetimlerimiz, bütün planlamalarımız doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Aynı zamanda okul çevreleriyle ilgili de bu sene çok daha hassas çalışmalar yürütüldü. Çocuklarımızın okula güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için okul güvenliği ve ulaşım konusunda da gerekli çalışmalar yapıldı. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız, kazasız ve belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası paydaşları için hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Çeber ve Başkan Şahin, öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.