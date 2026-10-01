Gaziantep'te GKV'de Celal Ersoy için vefatının ikinci yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te GKV'de Celal Ersoy için vefatının ikinci yılında anma töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep\'te GKV\'de Celal Ersoy için vefatının ikinci yılında anma töreni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKV Özel Okulları kurucularından Yusuf Celalettin Ersoy, vefatının ikinci sene-i devriyesinde Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki ziyaret ve GKV tören salonundaki programla anıldı. Törende sinevizyon gösterimi, öğrenci mektubu ve müzik performansları duygusal anlar yaşattı.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları kurucularından, iş insanı ve eğitim gönüllüsü merhum Yusuf Celalettin Ersoy, vefatının ikinci sene-i devriyesinde hüzün ve minnetle anıldı. Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gerçekleştirilen anma ziyaretinin ardından program, GKV Özel Okulları tören salonunda düzenlenen duygu dolu bir törenle devam etti.

GKV Özel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Celal Ersoy'un Adı GKV'nin hafızasında yaşamaya devam edecek"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel yaptı. Gaziantep Kolej Vakfı'nın köklü tarihine ve eğitim idealine vurgu yapan Gürsel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep Kolej Vakfı'nın hikayesi, yalnızca binalardan ve derslerden oluşan bir yapı değildir; bu hikayenin temelinde büyük bir ideal vardır. Merhum Cemil Alevli'nin eğitim sevdasıyla başlayan, merhume Nüket Alevli Ersoy'un Cumhuriyet'e ve gençlerimize olan inancıyla taşınan bu büyük emanetin en önemli taşıyıcılarından biri de Celal Ersoy olmuştur.

Bir insanın adı bir çocuğun hayatına dokunmuşsa, bir gencin geleceğine ışık olmuşsa o isim artık yalnızca geçmişte kalmaz, yaşamaya devam eder. Celal Ersoy'un adı da GKV'nin hafızasında çok derin izler bıraktı. Bizler bugün burada yalnızca onu özlemle anmıyoruz; bize bırakılan bu değerli mirası, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve Atatürk'ün çağdaş eğitim idealini yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Sahneden yükselen duygu dolu anlar

Konuşmanın ardından sunulan ve Celal Ersoy'un başarılarla dolu yaşamı ile eğitime sunduğu katkıları anlatan biyografik sinevizyon gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. İzleyenlerin minnetle takip ettiği sinevizyonun ardından tören, öğrencilerin hazırladığı sahne performanslarıyla devam etti.

Öğrencilerden Ceyda Onat'ın merhum Ersoy'a hitaben okuduğu mektup salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Gaziantep Kolej Vakfı Oratoryosu'nun coşkulu sunumunun ardından sahne alan anaokulu öğrencilerinin vals gösterisi ise anma programına ayrı bir renk kattı.

Programın son bölümünde gerçekleşen müzikle Arya Yorulmaz'ın "Gül Pembe" ve Mira Gökalp'in "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" performansları, merhum Celal Ersoy'un aziz hatırasına yakışır duygu yüklü bir finalle son buldu.

Kaynak: İHA
GaziantepGüncelEğitimMüzikTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te GKV'de Celal Ersoy için vefatının ikinci yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei