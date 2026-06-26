Gediz\'de Orman Yangınları İçin Farkındalık Çalışması

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yarpuz Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarını sahada sürdürüyor.

İlçe genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ekipler, vatandaşlara ve sürücülere el broşürleri dağıtarak özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı uyarılarda bulundu. Çalışmalarda, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve piknik sonrası ateşlerin tamamen söndürülmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük orman kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, Gediz genelinde yangın riskini azaltmaya yönelik önleyici faaliyetler çerçevesinde devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA