Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular, farkındalık afişiyle sahaya çıktı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla saha çalışması yaptı. Eski Gediz Stadyumu'nda oynanan Gazispor - Akçaalan karşılaşmasının seremoni töreninde futbolcular, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkat çeken farkındalık afişiyle sahaya çıktı. Etkinlik çerçevesinde tribünlerdeki seyircilere ve görevli emniyet personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan çalışmayla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve farkındalığın yaygınlaştırılması amaçlandı.