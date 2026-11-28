Gediz'de oynanan maçta futbolcular kadına yönelik şiddete karşı afişle sahaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması kapsamında Gazispor-Akçaalan maçının seremonisinde futbolcular farkındalık afişiyle sahaya çıktı. Etkinlikte tribünlerdeki seyircilere ve emniyet personeline bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular, farkındalık afişiyle sahaya çıktı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla saha çalışması yaptı. Eski Gediz Stadyumu'nda oynanan Gazispor - Akçaalan karşılaşmasının seremoni töreninde futbolcular, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkat çeken farkındalık afişiyle sahaya çıktı. Etkinlik çerçevesinde tribünlerdeki seyircilere ve görevli emniyet personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan çalışmayla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve farkındalığın yaygınlaştırılması amaçlandı.
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