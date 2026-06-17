Gediz Fen Lisesi\'nden Uluslararası Başarı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eğitim kalitesiyle adından söz ettiren Gediz Fen Lisesi, öğrencilerini dünya çapındaki prestijli üniversitelere göndermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay okul öğrencilerinden Mehmet Efe Çulha'nın Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve İtalya'daki seçkin üniversitelerden kabul alarak ilçeye yaşattığı büyük gururun ardından, bir uluslararası başarı haberi daha geldi. Okulun vizyoner eğitim anlayışı, öğrencilerin küresel ölçekteki rekabet gücünü her geçen gün daha da kanıtlıyor.

Gediz Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Kaan Hıdır, uluslararası düzeyde katıldığı zorlu sınavlar ve mülakatlar sonucunda Asya'nın teknoloji ve bilim devi Çin'deki tam 4 farklı seçkin üniversiteden birden kabul alarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç yetenek Hıdır, dünya sıralamalarında önemli yerlere sahip olan Shandong University, Nanjing Aeronautics and Astronautics University, Zhengzhou University ve Guangxi University gibi prestijli yükseköğretim kurumlarının kapılarını aralamayı başardı. Tercih aşamasında olan başarılı öğrenci, önümüzdeki dönemde eğitim hayatını sürdürmek üzere bu 4 dünya üniversitesinden birini seçerek Çin'e gidecek.

Yaşanılan bu küresel başarı üzerine Gediz Fen Lisesi okul yönetiminden de gurur dolu bir açıklama yapıldı. Mehmet Kaan Hıdır'ın uluslararası alanda elde ettiği bu muazzam başarının tüm okul ailesini onurlandırdığını belirten idareciler, öğrencilerini yürekten tebrik ettiklerini ifade ettiler. Yapılan açıklamada ayrıca, Mehmet Kaan'ın gelecekteki akademik yolculuğunda ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancın tam olduğu vurgulanırken, bu büyük başarının okulda eğitim gören diğer tüm alt sınıf öğrencilerine de vizyoner bir ilham kaynağı olması temenni edildi. - KÜTAHYA