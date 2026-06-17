Gediz Fen Lisesi'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gediz Fen Lisesi'nden Uluslararası Başarı

Gediz Fen Lisesi\'nden Uluslararası Başarı
17.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Kaan Hıdır, Çin'deki 4 prestijli üniversiteden kabul aldı. Başarılarıyla gururlandırdı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eğitim kalitesiyle adından söz ettiren Gediz Fen Lisesi, öğrencilerini dünya çapındaki prestijli üniversitelere göndermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay okul öğrencilerinden Mehmet Efe Çulha'nın Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve İtalya'daki seçkin üniversitelerden kabul alarak ilçeye yaşattığı büyük gururun ardından, bir uluslararası başarı haberi daha geldi. Okulun vizyoner eğitim anlayışı, öğrencilerin küresel ölçekteki rekabet gücünü her geçen gün daha da kanıtlıyor.

Gediz Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Kaan Hıdır, uluslararası düzeyde katıldığı zorlu sınavlar ve mülakatlar sonucunda Asya'nın teknoloji ve bilim devi Çin'deki tam 4 farklı seçkin üniversiteden birden kabul alarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç yetenek Hıdır, dünya sıralamalarında önemli yerlere sahip olan Shandong University, Nanjing Aeronautics and Astronautics University, Zhengzhou University ve Guangxi University gibi prestijli yükseköğretim kurumlarının kapılarını aralamayı başardı. Tercih aşamasında olan başarılı öğrenci, önümüzdeki dönemde eğitim hayatını sürdürmek üzere bu 4 dünya üniversitesinden birini seçerek Çin'e gidecek.

Yaşanılan bu küresel başarı üzerine Gediz Fen Lisesi okul yönetiminden de gurur dolu bir açıklama yapıldı. Mehmet Kaan Hıdır'ın uluslararası alanda elde ettiği bu muazzam başarının tüm okul ailesini onurlandırdığını belirten idareciler, öğrencilerini yürekten tebrik ettiklerini ifade ettiler. Yapılan açıklamada ayrıca, Mehmet Kaan'ın gelecekteki akademik yolculuğunda ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancın tam olduğu vurgulanırken, bu büyük başarının okulda eğitim gören diğer tüm alt sınıf öğrencilerine de vizyoner bir ilham kaynağı olması temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Mehmet Kaan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gediz Fen Lisesi'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:12:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gediz Fen Lisesi'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.