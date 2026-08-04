Geleceğin Meslekleri Söyleşisi - Son Dakika
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Geleceğin Meslekleri Söyleşisi

Geleceğin Meslekleri Söyleşisi
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Sinop Üniversitesi'nde 'Geleceğin Meslekleri-II' etkinliği, öğrencilerle uzmanların buluşmasıyla gerçekleşti.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu öğrencilerine yönelik "Geleceğin Meslekleri-II" söyleşisi düzenlendi.

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gül Uslu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Doç. Dr. Mehmet Onur Karaağaç ile Arş. Gör. Fatih Aktürk öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide siber güvenlik, yapay zeka, yazılım ve bilgisayar mühendisliği ile yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji sistemleri mühendisliği gibi geleceğin öne çıkan meslek alanları ele alındı. Katılımcılara, teknoloji odaklı kariyer fırsatları ve güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleceğin mesleklerine ilişkin merak edilen sorular da uzman akademisyenler tarafından yanıtlandı. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Bilim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Geleceğin Meslekleri Söyleşisi - Son Dakika

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