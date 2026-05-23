Genç Beyin, Genç Bakış Proje Pazarı 2026 Tamamlandı

SANKO Üniversitesi yürütücülüğünde TÜBİTAK 1503 programı kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Habitat Derneği ve İstasyon Gaziantep iş birliğiyle düzenlenen "Genç Beyin, Genç Bakış Proje Pazarı 2026" başarıyla tamamlandı.

İstasyon Gaziantep'in ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta başlayan program; genç girişimcileri, akademisyenleri ve sanayi temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını, aynı zamanda üreten, sorgulayan ve fikirlerini hayata geçirebilen bireyler yetiştirme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin üniversitenin eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bayram, "SANKO Üniversitesi olarak misyonumuz yalnızca bilgi aktarmak değil, o bilgiyi hayata dönüştürebilen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmektir. Bugün bu salonda gördüklerimiz, bu misyonun ne kadar doğru bir yolda ilerlediğinin en büyük göstergesi. İstasyon Gaziantep'te iki gün boyunca sabahtan gece yarısına kadar çalışan, düşünen, tartışan ve üreten gençlerimizi gördükçe bu işe neden inandığımızı bir kez daha hatırladım. Üniversite, dört duvar arasında ders dinlemekten çok daha fazlasıdır. Gerçek öğrenme; baskı altında, sınırlı zamanla ve belirsizlikle baş başa kalındığında gerçekleşir. Bugün burada sergilenen projeler ve ideathon sürecinde geliştirilen fikirler, Gaziantep'in genç girişimcilik ekosistemi için son derece kıymetli bir birikim oluşturuyor" dedi.

"Bu projelerin bir kısmının ilerleyen süreçte hem Türkiye'de hem de global arenada temsil gücü kazanacak olması bizleri ayrıca gururlandırıyor" diyen Prof. Dr. Bayram, "Başta TÜBİTAK olmak üzere, bu programı birlikte hayata geçirdiğimiz tüm paydaşlarımıza, mentorlarımıza, jüri üyelerimize, Ideathon kapsamında destek sağlayan sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü ise bu iki günü sonuna kadar yaşayan gençlerimiz hak ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği, 'Bütün Ümidim Gençliktedir.' dediği gençlerimizin bilimle, emekle ve vatan sevgisi ile geleceğimizi inşa edeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

İki gün süren program boyunca öğrenciler, İstasyon Gaziantep'te mentorlar eşliğinde yoğun bir çalışma süreci yürüttü. Habitat Derneği tarafından verilen Temel Girişimcilik, Yalın Kanvas ve Tasarım Odaklı Düşünme eğitimleri sayesinde katılımcılar; fikirlerini geliştirme, yapılandırma ve somut projelere dönüştürme fırsatı buldu. Sürecin sonunda ekipler hazırladıkları projeleri jüriye sunarak fikirlerini savundu.

İdeathon kapsamında üniversite öğrencileri tarafından yalnızca iki gün içerisinde geliştirilen projeler; sağlıkta dijital dönüşüm, mühendislikte yenilikçi yaklaşımlar ve gelişmiş yazılım teknolojileri temaları etrafında şekillendi. Sanayi temsilcileriyle de bir araya gelen genç girişimciler, açılan sergi alanında projelerini sektör profesyonellerine tanıtma imkanı elde etti.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Fatma Önder, Beyza Olğun ve Semiha Turan'ın projeleri "En iyi Takım Çalışması" kategorisinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri Merve Benli, Rumeysa Yaşar ve İlayda Kırmızıoğlan'ın projeleri ise "En Yenilikçi Çözüm" kategorisinde dereceye giren takımlar arasında yer aldı.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda kategorilerinde dereceye giren takımlara başarı belgeleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Belge takdim töreninin ardından gerçekleştirilen " Teknoloji, Yapay Zeka ve Sağlığın Geleceği" başlıklı panelde ise TÜSEB TTO Müdürü Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken, SANSHİNE Bilgi Teknolojileri Müdürü Eray Türkkan ve Merkez Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Kurucusu Savaş Gültekin öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. - GAZİANTEP