Burhaniye'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı

Burhaniye\'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı
22.05.2026 13:55  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Burhaniye Gençlik Festivali çerçevesinde, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi, Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Burhaniye Gençlik Festivali çerçevesinde, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi, Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek Binası'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış programına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ile Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni katıldı.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından sergi alanları ziyaret edilerek öğrencilerin hazırladığı çalışmalar yakından incelendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi alan protokol üyeleri, gençlerin üretkenliğini, tasarım becerilerini ve sanatsal çalışmalarını takdirle karşıladı. İlçedeki tüm ortaokul ve liselerin katılım sağlayacağı sergide; Harezmi Eğitim Modeli uygulayan 9 okulun proje çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teknoloji, tasarım ve disiplinler arası öğrenme anlayışıyla hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin araştırma, üretme ve problem çözme becerilerini yansıttı. Öte yandan, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda hazırladıkları meslek tanıtım çalışmaları da sergide yer aldı. Öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan çalışmalar, ziyaretçilerden ilgi gördü. Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koyduğu sergi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Burhaniye Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, teknoloji, sanat ve mesleki gelişimi bir araya getirerek gençlerin üretken dünyasına ışık tuttu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Burhaniye'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:37:36. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.