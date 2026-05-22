Burhaniye\'de Gençlik Festivali Kapsamında Teknoloji ve Sanat Sergisi Açıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Burhaniye Gençlik Festivali çerçevesinde, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi, Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek Binası'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış programına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ile Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni katıldı.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından sergi alanları ziyaret edilerek öğrencilerin hazırladığı çalışmalar yakından incelendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi alan protokol üyeleri, gençlerin üretkenliğini, tasarım becerilerini ve sanatsal çalışmalarını takdirle karşıladı. İlçedeki tüm ortaokul ve liselerin katılım sağlayacağı sergide; Harezmi Eğitim Modeli uygulayan 9 okulun proje çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teknoloji, tasarım ve disiplinler arası öğrenme anlayışıyla hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin araştırma, üretme ve problem çözme becerilerini yansıttı. Öte yandan, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda hazırladıkları meslek tanıtım çalışmaları da sergide yer aldı. Öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan çalışmalar, ziyaretçilerden ilgi gördü. Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koyduğu sergi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Burhaniye Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, teknoloji, sanat ve mesleki gelişimi bir araya getirerek gençlerin üretken dünyasına ışık tuttu. - BALIKESİR