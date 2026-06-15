Özvar\'dan GİBTÜ\'ye "Diş Hekimliği Fakültesi" müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi'nin bu yıl öğrenci alımına başlayacağını açıkladı.

Gaziantep'te düzenlenen "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" toplantısında verilen müjde, kentte ve yükseköğretim camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Arif Bilgin, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri, sanayi ve ticaret dünyasının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

"Diş hekimliği fakültesi bu yıl öğrenci alacak"

Programın en dikkat çeken gelişmesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklama oldu. Özvar, GİBTÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacağını belirterek, fakültenin kısa sürede güçlü bir akademik ve klinik altyapıyla eğitim hayatına kazandırılacağını ifade etti.Özvar, Gaziantep'in üretim ve gelişim kapasitesine dikkat çekerek GİBTÜ'nün bu süreçte stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılışını "bölge için önemli bir kazanım" olarak değerlendirdi. Fakültenin altyapısının güçlendirilmesi için yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışılacağını vurgulayan Özvar, yeni fakültenin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'ten GİBTÜ'ye güçlü destek

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GİBTÜ'nün şehir için önemli bir bilim ve teknoloji üssü haline geldiğini belirterek Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğrenci alımına başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep, sadece sanayisiyle değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık yatırımlarıyla da büyüyen bir şehir. GİBTÜ'nün Diş Hekimliği Fakültesi ile yeni öğrenci alımına başlayacak olması, şehrimizin yükseköğretim vizyonunu güçlendiren çok önemli bir adımdır. Üniversitemizin kısa sürede geldiği nokta gurur vericidir. GİBTÜ, bilimsel üretimi, uygulamalı eğitim modeli ve sanayiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde örnek bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"GİBTÜ şehirle bütünleşen bir başarı hikayesidir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise GİBTÜ'nün şehirle bütünleşen yapısına dikkat çekerek Diş Hekimliği Fakültesi'nin önemini vurguladı. Şahin, "Gaziantep, üretim gücü kadar eğitim vizyonuyla da Türkiye'ye örnek bir şehir. GİBTÜ'nün Diş Hekimliği Fakültesi ile öğrenci alımına başlayacak olması, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Üniversitemiz kısa sürede büyük bir gelişim göstererek sadece Gaziantep'in değil, bölgenin de yükselen akademik değeri olmuştur. GİBTÜ'nün sanayiyle entegre, uygulamalı ve yenilikçi eğitim modeli geleceğin profesyonellerini yetiştirmektedir. Bu önemli adımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.

Rektör Demir'den YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de fakültenin üniversite için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerini iletti. Demir, GİBTÜ'nün sanayiyle entegre eğitim modeli sayesinde sadece akademik değil, aynı zamanda uygulamalı üretim kapasitesi yüksek mezunlar yetiştirdiğini belirtti. Program hakkında da konuşan rektör Demir, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, sanayinin tam kalbinde yer alan bir vizyonla hareket ediyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu model, üniversitemizin temel misyonu olan 'üretken ve uygulamalı bilim' anlayışıyla birebir örtüşmektedir. Meslek yüksekokullarımız ve ilgili tüm birimlerimizle bu modelin en aktif uygulayıcıları arasında yer alıyoruz. Şehrimizin güçlü paydaşları olan Büyükşehir Belediyemiz, Sanayi Odamız ve Ticaret Odamız ile tesis ettiğimiz iş birliği sayesinde, sadece bölgemize değil ülke ekonomisine de doğrudan katma değer sağlayacak lider mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP