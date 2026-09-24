GİBTÜ, Gaziantep Şehir Hastanesi ile iş birliği hedefleyen GETAT merkezini açtı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), sağlık alanındaki bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek amacıyla kurduğu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (GETAT) düzenlenen törenle hizmete açtı. Merkezde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel ve kanıta dayalı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınması, disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Sağlık alanındaki akademik yapılanmasını ve araştırma altyapısını geliştirmeye devam eden Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu alandaki çalışmalarına yeni bir merkez kazandırdı. Üniversite bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle faaliyetlerine başladı. Açılış törenine üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

"Sağlık alanında bilimsel üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz"

Törende konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin sağlık alanında eğitim, bilimsel araştırma ve uygulamayı birlikte ele alan çalışmalarını geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemler ve kanıta dayalı yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör Demir, GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin üniversitenin araştırma kapasitesine ve disiplinler arası çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Rektör Demir, "Üniversite olarak sağlık alanında bilimsel araştırmayı, yenilikçi yaklaşımları ve toplum sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeye önem veriyoruz. GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezimizin nitelikli bilimsel çalışmaların geliştirilmesine, yeni akademik iş birliklerinin kurulmasına ve sağlık alanındaki eğitim faaliyetlerimizin güçlenmesine katkı sunacağına inanıyorum. Merkezimizin üniversitemize, şehrimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Araştırma, eğitim ve disiplinler arası iş birliği aynı çatı altında

GİBTÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aliye Bulut da merkezin kuruluş süreci, faaliyet alanları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Merkezin, 6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda kurulduğunu belirten Bulut; bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin ortak çalışmalar yürütmesinin merkezin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bulut, lisansüstü eğitim programlarının hayata geçirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapıldığını, ayrıca GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun oluşturulması ve sağlık personeline yönelik Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarının düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

GİBTÜ ile Gaziantep şehir hastanesi arasında akademik ve klinik iş birliği

Merkezin çalışmalarının yalnızca üniversite bünyesiyle sınırlı kalmayacağını belirten Prof. Dr. Aliye Bulut, GİBTÜ'nün akademik birikiminin Gaziantep Şehir Hastanesi ile gerçekleştirilecek çalışmalarla uygulama alanına taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda Gaziantep Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesinde, GİBTÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aykanat tarafından hastalara hipnoterapi hizmeti verilmesi planlanıyor.

Bulut, "Üniversitemizin akademik birikimi ile Gaziantep Şehir Hastanesinin sağlık hizmetleri altyapısını bir araya getirerek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GİBTÜ'nün sağlık alanındaki akademik altyapısı güçleniyor

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılışla birlikte GİBTÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine başladı.

Merkez aracılığıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, lisansüstü ve mesleki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve disiplinler arası akademik iş birliklerinin artırılması amaçlanıyor.