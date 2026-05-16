Girişimci Kadın Akademisi Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Girişimci Kadın Akademisi programının ilk etkinliği düzenlendi. Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirilen programa girişimci kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan program kapsamında katılımcılar, girişimcilik, iş geliştirme ve kişisel gelişim alanlarında bilgilendirildi. Programda kadınların ekonomik hayata daha aktif katılım sağlaması ve girişimcilik alanında desteklenmesi hedeflendi. Etkinlik boyunca katılımcılar, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı. Girişimci kadınların üretim, pazarlama ve iş yönetimi konularında bilgi edinmesine yönelik çeşitli sunumlar ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi yetkilileri, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim ve farkındalık programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti. - DÜZCE