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Gökçeada'da Çocuklardan Kitap

Gökçeada\'da Çocuklardan Kitap
04.06.2026 22:06
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34 öğrencinin kalemiyle Gökçeada'da çocukların yazdığı eserler kitap haline getirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın himayelerinde yürütülen "Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor" projesi kapsamında çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, yazarlık becerilerini desteklemek ve üretkenliklerini teşvik etmek amacıyla yürütülen faaliyetler sonucunda, 34 öğrencinin kaleme aldığı eserler bir araya getirilerek kitap haline getirildi.

Hazırlanan kitabın basımının tamamlanmasının ardından, öğrencilerin ortak emeğiyle ortaya çıkan eser Kaymakam Osman Acar'a takdim edildi. Ön sözünü Kaymakam Osman Acar'ın kaleme aldığı kitap, genç kalemlerin hayal dünyasını, düşüncelerini ve edebi yeteneklerini yansıtan önemli bir çalışma olarak dikkat çekti.

Kitabın takdimi sırasında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Osman Acar, eğitim alanında yürütülen projelerin somut sonuçlarını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gökçeada'da hayata geçirdiğimiz projelerin güzel neticelerinden biri olarak çocuklarımızın yazdığı bir kitabı elimize almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin hayal güçlerini, düşüncelerini ve yeteneklerini yazıya dökerek bir eser ortaya koymaları bizler için son derece kıymetlidir. Eğitim öğretim faaliyetlerini daha üst seviyelere taşımak amacıyla öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve Milli Eğitim camiamızla birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın sosyal gelişimlerine, kültürel birikimlerine ve bireysel yeteneklerine katkı sağlayacak özgün projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde öğrencilerin, yalnızca bir kitabın yazarı olmanın gururunu yaşamakla kalmayıp, geleceğin yazarları olma yolunda da önemli bir adım atmış oldu.

Gökçeada'da eğitim, kültür ve sanat alanında yürütülen projelerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gökçeada'da Çocuklardan Kitap - Son Dakika

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