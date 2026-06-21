Gölyaka'da Eğitim ve Kültür Şenliği Renkli Geçti - Son Dakika
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Gölyaka'da Eğitim ve Kültür Şenliği Renkli Geçti

Gölyaka\'da Eğitim ve Kültür Şenliği Renkli Geçti
21.06.2026 10:17
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Gölyaka'da düzenlenen şenlik, eğitim ve kültürü bir araya getirerek katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Eğitim ve Kültür Şenliği, Hacıyakup köyünde düzenlenen renkli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdi. Eğitim ve kültürün buluştuğu şenliğe protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim ve kültür şenliği etkinliğinde ilçedeki okulların yıl boyunca gerçekleştirdiği akademik, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı projeler ve eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Abhaz, Gürcü ve Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneklerinin katkılarıyla düzenlenen kültürel etkinlikler ise şenliğe ayrı bir renk kattı. Halk oyunları gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Şenlik alanında kurulan stantlarda yöresel yemekler sergilenerek ziyaretçilere bölgenin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtıldı. Vatandaşlar hem öğrencilerin çalışmalarını inceleme fırsatı buldu hem de yöresel lezzetleri tatma imkanı elde etti.

Eğitim, kültür ve sosyal dayanışmanın ön plana çıktığı Gölyaka Eğitim ve Kültür Şenliği, katılımcılardan tam not alırken, ilçenin kültürel çeşitliliğini ve eğitim alanındaki çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gölyaka'da Eğitim ve Kültür Şenliği Renkli Geçti - Son Dakika

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