Gördes MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Gördes MYO'da mezuniyet coşkusu

Gördes MYO\'da mezuniyet coşkusu
10.06.2026 20:54  Güncelleme: 20:56
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu'nun 31. dönem mezuniyet töreninde 250 öğrenci kep atarak yeni hayatlarına adım attı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşmalar yapıldı, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu'nun 31. dönem mezuniyet töreninde 250 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Duygusal anların yaşandığı törende öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlatarak yeni hayatlarına ilk adımı attı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu'nun 31. Dönem Mezuniyet Töreni, okul bahçesindeki etkinlik alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Gördes MYO Müdürü Prof. Dr. Selim Duramaz, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Bilgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çetintaş, kamu kurumlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenci yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, okul birincisi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Zeynep Güner mezunlar adına konuşma yaptı. Duygusal anlar yaşayan Güner, ailesine ve akademik kadroya teşekkür ederek başarı plaketini birincilik kütüğüne çaktı.

Törende konuşan Gördes MYO Müdürü Prof. Dr. Selim Duramaz, mezuniyet başarısında ailelerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek velilere teşekkür etti. Öğrencilere seslenen Duramaz, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Meslek yüksekokulumuzdan kaliteli ve nitelikli bir eğitim alarak mezun oluyorsunuz. Bazılarınız iş hayatına atılacak, bazılarınız ise eğitim yolculuğuna devam edecek. Başarı yolunda bilimselliğin yanında etik, ahlaki, milli ve manevi değerlerinizi asla göz ardı etmeyin" dedi.

Yüksekokulun ilçedeki kurumlarla güçlü iş birlikleri yürüttüğünü ifade eden Duramaz, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin ise üniversitenin mezunlarının her zaman yanında olduğunu belirterek öğrencilere yeni hayatlarında başarı ve sağlık dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Mezun öğrencilere temsili diplomalarının takdim edilmesinin ardından tören, öğrencilerin büyük bir coşkuyla kep atmalarıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gördes MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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