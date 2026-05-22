Güney\'de Bilim Şenliği Coşkusu

Denizli'nin Güney ilçesinde, Fevzi Tokat Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bilim Şenliği kapılarını ziyaretçilere açtı. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç projeler, protokol üyeleri ve vatandaşlardan tam not aldı.

Güney Fevzi Tokat Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Şenliği, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şenliğin açılış kurdelesini; Güney Kaymakamı Adem Can Okur, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri birlikte kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin uzun süren emekler sonucu ortaya çıkardığı projelerin sergilendiği stantları tek tek ziyaret etti. Öğrenciler, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları bilimsel çalışmaları ve projelerin detaylarını büyüklere heyecanla anlattı. Stantlarda gerçekleştirilen renkli ve öğretici deneyler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. - DENİZLİ