Hafızlık Eğitimi Tamamlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 8 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavında başarılı olmalarının ardından düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Ünye Merkez Hafızlık Yatılı Erkek ve Kız Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafız ve hafizeler için belge takdim töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavında başarılı olan öğrenciler, belgelerini Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın elinden aldı.

Törende konuşan Müftü Baycan, hafızlığın büyük bir manevi makam olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açılan sınavda muvaffak olarak bu kutsal unvanı taçlandıran evlatlarımızı ve onlara emek veren çok kıymetli hocalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek büyük bir mazhariyettir. Ancak asıl olan, Kur'an ahkamına ve ahlakına uygun bir hayat yaşayabilmektir" dedi.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Merkez Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri Kemal Sıraç Ocak, Yasin Bayırda, Semih Mert ve Yusuf Akçay ile Merkez Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri Kardelen Esma Sevindik, Zühre Sultan Kısacık, Hüma Ballıoğlu ve Safiye Akyazı belgelerini aldı.

Duygusal anların yaşandığı program, hafız öğrencilerin aileleri ve hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.