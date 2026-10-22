Hakkari AFAD, MEB AKUB ekibine acil barınma akreditasyon eğitimi verdi - Son Dakika
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Hakkari AFAD, MEB AKUB ekibine acil barınma akreditasyon eğitimi verdi

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Hakkari AFAD, MEB AKUB ekibine acil barınma akreditasyon eğitimi verdi
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Hakkari AFAD koordinasyonunda MEB AKUB ekibine afetlerde acil barınma akreditasyonu eğitimi verildi. Otluca Eğitim Alanı'nda Diyarbakır AFAD mentörlerinin verdiği eğitimle ekibin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine yönelik afetlerde acil barınma akreditasyonu eğitimi düzenlendi.

Hakkari AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine yönelik Afetlerde Acil Barınma Akreditasyonu Eğitimi gerçekleştirildi. AFAD Otluca Eğitim Alanı'nda düzenlenen eğitime, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen mentörler katılarak ekibe eğitim verdi. Eğitim kapsamında, MEB AKUB ekibinin afet ve acil durumlarda barınma hizmetlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uygulama kapasitesinin artırılması ve akreditasyon sürecine yönelik hazırlıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, arama kurtarma ve destek ekiplerinin akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki akreditasyon ekiplerine yönelik eğitim, hazırlık ve geliştirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Acil DurumDiyarbakırHakkariGüncelEğitimAFADSon Dakika

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