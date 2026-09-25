Hakkari\'de 2026-2027 eğitim yılı okul güvenliği toplantısı Vali başkanlığında yapıldı

Hakkari'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul sağlığı ve güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda; okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması, okul servislerinin denetlenmesi, trafik güvenliği, zararlı alışkanlıklarla mücadele, başıboş sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kantin ve yemekhane denetimleri, siber güvenlik, sağlık tedbirleri ve taşımalı eğitim konuları ele alındı.

Çalışmaların Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Vali İbrahim Taşyapan, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Taşyapan, aile ve okul iş birliğinin de eğitim sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.