Hakkari'de Karne Heyecanı - Son Dakika
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Hakkari'de Karne Heyecanı

Hakkari\'de Karne Heyecanı
26.06.2026 11:56
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Hakkari'de öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşarken, başarılar takdir belgeleriyle ödüllendirildi.

Hakkari'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kentin başarılı eğitim kurumlarından biri olan 24 sınıflı ve 750 öğrencili Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda da öğrenciler karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Okulda öğrenim gören kardeşler Deniz Minel, Devrim İkra ve Jinda Özkan, takdir belgesi alarak ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Karne dağıtım töreninde öğretmenler, takdir ve teşekkür belgelerinin arasına çikolata bırakarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Bu sürpriz, öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Okul Müdürü Şükrü Ecer, "Öğretmenlerimiz olmak üzere siz değerli anne babalara gösterdiğiniz emek, sabır ve çaba için çok teşekkür ederim. Denir ki bir insanın hayatındaki en büyük şans, öğrencilik hayatında iyi bir öğretmene denk gelmesidir" dedi.

Okulun 2. sınıf öğretmeni Sadi Erik, bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını belirterek, öğrencilerine karnelerini dağıtarak tek tek vedalaştı.

Takdir belgesi alan Özkan kardeşler ise başarılarının mutluluğunu yaşarken, kendilerine emek veren öğretmenlerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hakkari'de Karne Heyecanı - Son Dakika

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