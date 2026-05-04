Hakkari polisinden öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

HAKKARİ (İHA) – hakkari'de polis ekipleri, trafik haftası nedeniyle öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve uygulamalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Hakkari'de trafik haftası kapsamında Belediye Çocuk Trafik Parkı'nda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve uygulamalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Uzman personel desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, farklı yaş gruplarına hitap eden trafik kuralları anlatılırken, öğrenciler parkurda uygulamalı eğitim alma imkanı buldu.

Yetkililer, trafik kurallarına uymanın bir tercih değil, sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - HAKKARİ