Muş'un Hasköy ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı, renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Hasköy Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Muş İl Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Jandarma Komutanı Taha Ali Özkök, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rıfat Özkan ve ilçe protokolü katıldı. Kur'an kurslarında eğitim alan 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu. Miniklerin sahne performansları salondaki davetliler tarafından ilgiyle takip edilirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Programda konuşan yetkililer, erken yaşta verilen manevi eğitimin önemine dikkat çekerek, çocukların yetişmesinde emeği bulunan öğreticilere ve ailelere teşekkür etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUŞ
Son Dakika › Eğitim › Hasköy'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika
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