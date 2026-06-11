Hasköy'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Hasköy'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Hasköy\'de 4-6 yaş Kur\'an Kursu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı
11.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:23
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Muş'un Hasköy ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı'nda minik öğrencilerin sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Muş'un Hasköy ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı, renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Hasköy Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Muş İl Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Jandarma Komutanı Taha Ali Özkök, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rıfat Özkan ve ilçe protokolü katıldı. Kur'an kurslarında eğitim alan 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu. Miniklerin sahne performansları salondaki davetliler tarafından ilgiyle takip edilirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Programda konuşan yetkililer, erken yaşta verilen manevi eğitimin önemine dikkat çekerek, çocukların yetişmesinde emeği bulunan öğreticilere ve ailelere teşekkür etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Hasköy, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hasköy'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selma Ok Selma Ok:
    çok güzel bir etkinlik olmuş! miniklerin gösterileri çok eğlenceli olmuş herhalde! ama biraz kafam karışık yani tiyatro gibi şeyler Kur'an kursunda yapılıyo mu diye merak ettim! 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Uysal Gülşah Uysal:
    Bunlara kız çocuklarını göndermek yerine evde durdursalar aileleri daha rahat olur diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Burcu Üçtepe Burcu Üçtepe:
    güzel bir etkinlik olmuş ama şu zamanlamaya bak biraz geç değil mi yıl sonunda böyle şeyler yapılması ben bilmem 0 0 Yanıtla
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