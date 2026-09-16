Hassa'da sağlık personeline yangın eğitimi ve tatbikat yapıldı
Hatay'ın Hassa ilçesindeki İlçe Sağlık Merkezi personeline yangın ve yanma konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından personelin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlenerek olası yangınlara bilinçli müdahale konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde İlçe Sağlık Merkezi personeline yangın ve yanma konusunda eğitim verildi.
Eğitimin ardından sağlık merkezi personelinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatla olası yangınlara karşı bilinçli müdahale konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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