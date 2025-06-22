Hatay'da AYT Heyecanı Başladı

HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), sabah saatlerinde başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte sınav merkezlerinin önünde heyecanlı bekleyişler yerini sessizliğe bıraktı.

Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelirken, veliler ise okul önlerinde dua edip çocuklarını beklemeye koyuldu. Polis ekipleri sınav salonlarının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sınav süresince çevrede sessizliğe dikkat edilirken, vatandaşlar da öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için özen gösterdi. Kapılarını kapanmasına dakikalar kala öğrenciler koşarak sınava yetişti.

Haber-Kamera: : Alican GÜMÜŞ/ HATAY,