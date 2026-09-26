Hatay\'da okul kantin ve yemekhanelerini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetliyor

Hatay'da okul kantin ve yemekhanelerini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken okul kantini, yemekhane ve gıda satış noktalarındaki denetimler artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli hijyen, muhafaza ve son tüketim tarihlerini kontrol ederek güvenilir gıda arzını hedefliyor.
Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerindeki resmi gıda denetimleri artırıldı.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve gıda satış noktaları denetleniyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon koşulları başta olmak üzere gıda güvenilirliğine ilişkin uygulamaları kontrol ediliyor.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ayrıca okul kantinleri ve yemekhanelerde bulunan gıdaların muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri inceleniyor. Satışı yapılan ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu da denetim kapsamında değerlendiriliyor.
Yeni eğitim öğretim döneminde sürdürülen denetimlerle öğrencilerin sağlığının korunması ve okullarda güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanıyor.
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