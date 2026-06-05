Minik ressamların büyük eserleri göz doldurdu

Havran ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Havran Halk Eğitimi Merkezi ile Havran Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen resim kursunun yıl sonu sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dijital Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışı; Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü R. Erdinç Yaman ve Resim Öğretmeni Mine Uzkal İkiz tarafından yapıldı. Öğrencilerin hazırladıkları eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Birbirinden özgün çalışmalar, öğrencilerin hayal gücü ve sanatsal yeteneklerini gözler önüne sererken, sergiyi ziyaret edenler çocuklara sunulan eğitim imkanlarının ne kadar değerli sonuçlar ortaya çıkardığına tanıklık etti.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen Resim Öğretmeni Mine Uzkal İkiz başta olmak üzere tüm öğrenciler tebrik edilerek, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür kurs ve etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. Sergiden sonra Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gençlik Merkezinde yürütülen kursları ziyaret ederek öğretmenlere kolaylıklar diledi. - BALIKESİR