Havza'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 1. sınıflara çiçek verildi - Son Dakika
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Havza'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 1. sınıflara çiçek verildi

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Havza\'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 1. sınıflara çiçek verildi
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Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı. Mehmetçik Meydanı'ndaki çelenk sunumunun ardından 100. Yıl İlkokulu'nda süren programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları sundu ve okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, 100. Yıl İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Hıdır Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencileri akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl çalışmalarını "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye ve Havza'ya başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Programda öğrenciler şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundu. Ayrıca okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA
SamsunGüncelEğitimHavzaSon Dakika

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