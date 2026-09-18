Havza\'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 1. sınıflara çiçek verildi

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, 100. Yıl İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Hıdır Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencileri akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl çalışmalarını "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye ve Havza'ya başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Programda öğrenciler şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundu. Ayrıca okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.