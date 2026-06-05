Hayat Boyu Öğrenme Haftası Emet'te Kutlandı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Emet'te Kutlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Emet\'te Kutlandı
05.06.2026 09:46
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Emet'te düzenlenen etkinlikte halk oyunları, müzik ve sergi büyük ilgi gördü, katılımcılar keyif aldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen program, yoğun katılım ve büyük ilgi gördü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü'nün açılış konuşmasıyla devam etti. Etkinlik boyunca kursiyerlerin hazırladığı halk oyunları gösterileri, müzik şöleni ve tekvando gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Program kapsamında açılan yılsonu sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan tarafından gerçekleştirilirken, stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi alanında kurulan uygulama atölyelerinde ziyaretçiler çömlek yapımını deneyimleme fırsatı buldu. Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek, hayat boyu öğrenmenin bireylerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Haftası Emet'te Kutlandı - Son Dakika

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