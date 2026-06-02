Hayat Boyu Öğrenme Haftası Karaman\'da Başladı

Karaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri, düzenlenen yürüyüşle başladı. Karaman Öğretmenevi önünde toplanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum yöneticileri, kursiyerler, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar yürüyüş boyunca "Hayat boyu gelişim, her an öğrenim", "Durma, öğren", "Hayat boyu öğrenmek, geleceği inşa etmektir" yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen bisiklet gösterisi ile sona erdi.

Düzenlenen etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek. - KARAMAN