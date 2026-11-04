HBB Antakya\'da 110 özel eğitim öğrencisine kıyafet ve kırtasiye desteği verdi

HBB Antakya'da 110 özel eğitim öğrencisine kıyafet ve kırtasiye desteği verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ilçesinde özel eğitim gören 110 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu. Destek, ilçedeki 11 okulda öğrenim gören öğrencilere ulaştırılırken HBB yetkilileri sosyal hizmet çalışmalarının il genelinde süreceğini bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ilçesinde özel eğitim gören 110 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu.
HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki 11 okulda öğrenim gören öğrencilere ihtiyaç duydukları kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.
HBB yetkilileri, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı ve ailelerin ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlayan sosyal hizmet çalışmalarının il genelinde sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?