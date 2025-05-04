HEYBELİADA Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika
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Eğitim

HEYBELİADA Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı

HEYBELİADA Lisesi\'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı

Heybeliada Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenci projelerini sergiledi.

04.05.2025 17:10
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HEYBELİADA Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK 4006B Projeleri kapsamında gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda yaptıkları araştırmaların sonuçları anlatıldı.

Öğrencilere eğlenerek öğrenme ve araştırma sonuçlarını paylaşma imkanı sunan fuar, okul bahçesinde 29 Nisan 2025 Salı günü ziyarete açıldı. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşe Vural, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Heybeliada Anadolu Lisesi'nin TÜBİTAK'a sunduğu ve kabul gören 12 farklı tematik alandaki proje fuarda sergilendi. Fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan, 'Heybeliada Gezi Rehberi', 'Heybeliada Sokak/Cadde İsimleri Sözlüğü', 'Prens Adalarında Etnik Renklerin Mekana Yansımaları', 'Adaların Doğal Güzelliklerinin Türk Sanat Müziğine Yansımaları' gibi dikkat çekici çalışmalar yer aldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ARAŞTIRMAYA TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Fuarla ilgili konuşan okul müdürü Nazigül Üzüm, "Okulumuzda her yıl düzenlediğimiz TÜBİTAK Bilim Fuarı, öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve onları araştırmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl da farklı yaş gruplarından öğrencilerimizin hazırladığı birbirinden değerli projeleri gururla sergiledik. Bu tür etkinlikler sayesinde gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak en büyük hedefimizdir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim HEYBELİADA Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika

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