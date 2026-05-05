Hisarcık Şehitler Ortaokulu e-Twinning Okulu oldu
05.05.2026 22:46
Kütahya Hisarcık Şehitler Ortaokulu Avrupa genelindeki en prestijli eğitim unvanlarından biri olan "eTwinning Okulu" (eTwinning School) etiketini almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sadece dijitalleşmeyi değil, aynı zamanda yenilikçi öğretim yöntemlerini, güvenli internet kullanımını ve iş birlikçi öğrenmeyi rehber edinen Şehitler Ortaokulu, bu etiketiyle Avrupa'nın öncü okulları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu başarının sadece bir sertifikadan ibaret olmadığını söyleyen Okul Müdürü Al Osman Kılıç," Öğrencilerimizin Avrupa'daki akranlarıyla ortak projeler geliştirmesinin, farklı kültürleri tanımasının ve yabancı dil becerilerini gerçek hayatla bağdaştırmasının bir sonucudur. Okulumuz artık Avrupa çapında tanınan bir eğitim kurumu olarak, uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olacak ve yeni ağların kapısını aralayacak. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, heyecanla projelerini yürüten öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyoruz. e-Twinning Okulu vizyonuyla, geleceğin dünyasına yön verecek, donanımlı ve dünya ile entegre bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitimde sınır tanımıyoruz, Avrupa ile bağlarımızı güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

