Hisarcık’ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Hisarcık’ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin anısına mevlit programı düzenlendi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin anısına mevlit programı düzenlendi.
Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından başta aziz şehitler olmak üzere ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi.
Kaynak: İHA