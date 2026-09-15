Hisarcık'ta müftülük koordinatörleri 2026-2027 dönemi yol haritasını belirledi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek yol haritası ele alındı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığındaki toplantıda plan ve programlar görüşülerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek yol haritası ele alındı.
İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin başkanlığında müftülük makamında gerçekleştirilen toplantıya, müftülük koordinatörleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili plan ve programlar ele alındı.
Yeni dönemin öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileri, hocalar ve veliler açısından hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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