Hisarcık\'ta protokol, ilkokul 1. sınıf öğrencilerini ziyaret etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde protokol üyeleri Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul hayatına ilk adımlarını atan minik öğrencileri Cumhuriyet İlkokulunda ziyaret eden Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkan Vekili İsmail Köse ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu renkli görüntülere sahne olurken, protokol üyeleri minik öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Belediye Başkan Vekili İsmail Köse, öğrencilerin gözlerindeki ışıltı ve umudun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Tüm öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylık ve sağlıkla, mutlulukla geçecek bir eğitim yılı diliyoruz" dedi.