Hisarcık'ta ücretli öğretmenlere yeni eğitim yılı bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Hisarcık'ta ücretli öğretmenlere yeni eğitim yılı bilgilendirmesi yapıldı

Hisarcık\'ta ücretli öğretmenlere yeni eğitim yılı bilgilendirmesi yapıldı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenlerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıda yeni dönemde yürütülecek iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki çalışmalar ve çalışma esasları ele alınarak öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin ve ilçede ücret karşılığı görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar ve çalışma esasları ele alındı.

Yetkililer tarafından öğretmenlere yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hisarcık'ta ücretli öğretmenlere yeni eğitim yılı bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta ücretli öğretmenlere yeni eğitim yılı bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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