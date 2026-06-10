Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş'tan YKS adaylarına müjde - Son Dakika
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Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş'tan YKS adaylarına müjde

Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş\'tan YKS adaylarına müjde
10.06.2026 09:37  Güncelleme: 09:38
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, YKS öncesi üniversite adayı öğrenciler için moral kahvaltısı düzenlendi. Belediye Başkanı ve Kaymakam öğrencilere destek mesajları verdi, başarılı olanlara ödül sözü verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde üniversite adayı öğrenciler için moral kahvaltısı programı düzenlendi.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Esire Termal Tesisleri'nde öğrencilerle bir araya gelerek sınav öncesi destek mesajları verdi.

Programda gençlerin heyecanına ortak olan Başkan Demirtaş, başarılı olan öğrenciler için ödül hazırladıklarını açıkladı. Öğrencilere hitaben konuşan Demirtaş, "Siz bu sınavdan ilçemizi gururlandıracak başarılarla çıkın, biz de o başarıları taçlandırmak için en güzel hediyelerimizle yeniden bir araya gelelim. Ödülleriniz şimdiden hazır" dedi.

Öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Demirtaş, "Tüm gücümüz ve desteğimizle her zaman yanınızdayız. Dualarımız sizinle, yolunuz açık, zihniniz berrak olsun gençler" ifadelerini kullandı.

Moral kahvaltısında öğrenciler, sınav öncesinde kendilerine verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, program samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş'tan YKS adaylarına müjde - Son Dakika

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