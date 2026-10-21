HKÜ ev sahipliğinde yapay zekanın mimarlık ve yapı sektörüne etkisi tartışıldı - Son Dakika
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HKÜ ev sahipliğinde yapay zekanın mimarlık ve yapı sektörüne etkisi tartışıldı

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HKÜ ev sahipliğinde yapay zekanın mimarlık ve yapı sektörüne etkisi tartışıldı
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HKÜ, ODTÜ ve YTÜ iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Proje ve Yapım Yönetimi Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Yapay zekanın mimarlık ve yapım sektörüne etkilerinin ele alındığı konferansta sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve afetlere dirençli kentler tartışıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Proje ve Yapım Yönetimi Konferansı'na (IPCMC 2026) ev sahipliği yaptı. "Yapılı Çevreyi Yapay Zeka ile Yeniden Düşünmek" temasıyla gerçekleştirilen konferansta, yapay zekanın mimarlık ve yapım sektörüne etkileri, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve afetlere dirençli kentler ele alındı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF) Dekanı Prof. Dr. Gülname Özdemir, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talat Birgönül, YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Işık, uluslararası akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcileri katıldı. Konferansta, Hong Kong Politeknik Üniversitesinden Prof. Dr. Albert Chan ve Reading Üniversitesinden Prof. Dr. İrem Dikmen Toker davetli konuşmacı olarak yer aldı.

"Yapay zekayı insan hayatını iyileştirmek için kullanmalıyız"

Konferansın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, yapay zekanın mimarlık, tasarım ve yapı yönetimi süreçlerinde önemli bir dönüşüm oluşturduğunu belirterek, "Yapay zeka artık yalnızca teknoloji alanının konusu değil; nasıl tasarladığımızı, nasıl ürettiğimizi, nasıl karar verdiğimizi ve nasıl bir gelecek inşa edeceğimizi de değiştiriyor. Özellikle 6 Şubat depremleri bizlere, yapıların yalnızca tasarım ve inşa süreçleriyle değil, güvenliği, dayanıklılığı ve insan ihtiyaçlarına verdiği yanıtlarla da değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yapay zeka, riskleri daha erken öngörme, kaynakları daha verimli kullanma ve karmaşık süreçleri etkin biçimde yönetme konusunda önemli imkanlar sunuyor. Ancak hiçbir teknolojinin insan deneyimini, mesleki sorumluluğunu ve vicdanını bütünüyle ikame edemeyeceğini unutmamalıyız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilimsel bilginin sahada karşılık bulmasını, akademi ve sektör iş birliğiyle toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Bu konferansın da yeni bilimsel çalışmaların, uluslararası iş birliklerinin ve somut projelerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bilim insanları HKÜ'de buluştu

Programda yapay zeka destekli proje yönetimi, akıllı yapılar, dijital ikiz teknolojileri, yapı bilgi modellemesi (BIM), sürdürülebilir ve döngüsel yapılaşma, yapım süreçlerinde otomasyon, iş sağlığı ve güvenliği, afet risklerinin yönetimi ve kentsel dayanıklılık gibi konular farklı bilimsel oturumlarda konuşuldu.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen "Araştırmadan Gerçeğe: Yapılı Çevrenin Yapay Zeka Odaklı Dönüşümü" başlıklı üniversite-sanayi panelinde ise akademik araştırmaların sektördeki uygulamalara dönüştürülmesi ele alındı. Portland State Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Daim'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde Turner International'dan Mehmet Sami Kılıç, EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.'den Sinan Alemdar, DMT Modüler Yapı'dan Ahmet Aydoğan ve HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alisinanoğlu sektörün dijital dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç gün boyunca bilimsel sunumlara, uluslararası bilgi paylaşımına ve akademi-sektör buluşmalarına ev sahipliği yapan konferans, yapılı çevrenin geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımların değerlendirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi açısından önemli bir bilimsel platform oluşturdu.

Kaynak: İHA
Ortadoğu Teknik ÜniversitesiYıldız Teknik ÜniversitesiDijital DönüşümYapay ZekaTeknolojiEğitimSon Dakika

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