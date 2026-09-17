Honaz’da okul çantaları öğrencilere ulaşmaya devam ediyor

Honaz Belediyesi tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başlatılan okul çantası desteğinde dağıtımlar başladı. İlçe genelindeki 800 ilkokul öğrencisi için hazırlanan çantalar, Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda öğrencilere teslim edildi. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, okulları ziyaret ederek çocukların eğitim heyecanına ortak oldu.

Honaz Belediyesi'nin ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladığı okul çantası desteğinde dağıtımlar başladı. Daha önce duyurulan proje kapsamında hazırlanan çantalar, öğrencilerle buluşturuluyor. Dağıtımlar kapsamında Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki ilkokulları ziyaret etti. Okullarda öğrencilerle bir araya gelen Kepenek, hazırlanan okul çantalarını çocuklara teslim etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarında ziyaret edilen öğrenciler, çantalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Kepenek de çocuklarla yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Kepenek,

çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmanın ve onların yüzündeki mutluluğa ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın yanında olmaya, eğitimlerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.