Hong Kong\'da yaşayan Prof. Dr. Sedat Gümüş, Oltu\'da annesi adına Kur\'an Kursu açtı

Hong Kong'da yaşamını sürdüren Prof. Dr. Sedat Gümüş, akademik başarıdan dolayı kazandığı parayı, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde annesi adına yaptırdığı Kur'an Kursu ile değerlendirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, çocukların Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve güzel ahlaki değerlerle yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hong Kong'da yaşayan Oltulu Prof. Dr. Sedat Gümüş tarafından, Almanya'da akademik başarıdan dolayı aldığı para ödülünün ardından vefat eden annesi Türkan Gümüş'ün adına, Karabekir Camii'nin altında yaptırılan kurs, minik öğrencilere tam gün hizmet verecek.

Açılış programına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz ile protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle kursun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Kaymakam Mustafa Çelik, kursun ilk öğrencileri olan miniklere boyama kitapları hediye etti.

Çocukların erken yaşta Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle tanışmalarına imkan sağlayacak kursun, aynı zamanda güzel ahlak ve değerler eğitimiyle öğrencilerin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Kursun Oltu'ya kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere, kurumlara ve tüm paydaşlara teşekkür edilirken, Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun öğrenciler, aileler ve Oltu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.