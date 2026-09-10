İdil\'de okul güvenliği için ilçe yürütme kurulu toplandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, çocukların eğitim süreçlerinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla 'eğitimde güvenlik ve koordinasyon toplantısı' gerçekleştirildi.

"Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen eylül ayı ilçe yürütme kurulu toplantısı, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel başkanlığında yapıldı. Toplantıya İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okullarda ve okul çevrelerinde daha güvenli bir çevrede eğitim almaları adına alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler masaya yatırıldı. Okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.