İEÜ\'den Yeni Dijital Eğitim Modeli: EKOMOD

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yükseköğretimde Türkiye'ye örnek olacak yeni bir dijital modele imza atarak 'EKOMOD' adlı yazılımı geliştirdi. İEÜ'lü akademisyenlerin hayata geçirdiği web tabanlı akademik yönetim platformu EKOMOD, tescil alarak ticarileşti ve Marsala Yazılım A.Ş.'ye lisanslandı.

Öğrencilerin ders ve sınav bazlı verilerini analiz eden, performans sonuçlarını ortaya koyan ve ölçme-değerlendirme raporlarını otomatik olarak hazırlayan EKOMOD, üniversitelerin kalite ve akreditasyon süreçlerini daha etkin, sistematik ve izlenebilir biçimde yönetmesine imkan sağlayacak. Ticari bir ürüne dönüşen EKOMOD, yurt içinde ve yurt dışında üniversitelerin kullanımına sunulacak.

Yükseköğretimde ölçme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini dönüştürecek EKOMOD adlı uygulama, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ tarafından geliştirildi. EKOMOD'a ilişkin lisanslama anlaşması ise kampüste düzenlenen törenle İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Marsala Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Can Minaz tarafından imzalandı. Törene, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ile İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de katıldı.

"Eğitim kalitesini güçlendirecek"

Yükseköğretimde kaliteyi sürdürülebilir hale getirmenin yolunun, eğitim süreçlerini doğru verilerle izlemekten ve elde edilen sonuçları gelişim için kullanmaktan geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, "EKOMOD, öğrencilerin ders ve sınavlar üzerinden hangi öğrenme çıktılarına ne ölçüde ulaştığını ayrıntılı biçimde görmemize imkan sağlayan yenilikçi bir sistem. Bu yönüyle akademisyenlerimize, bölüm ve program yöneticilerimize önemli bir karar desteği sunuyor. Bunun yanı sıra ölçme-değerlendirme, kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde de bütüncül bir yapı oluşturuyor. Üniversitemizde geliştirilen böylesine önemli bir çalışmanın tescil edilmesi ve ticarileşmesi, bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağı. Marsala Yazılım ile geliştirdiğimiz iş birliği, üniversite-sanayi bütünleşmesinin de çok güzel bir örneği. EKOMOD'un, yükseköğretimde veriye dayalı yönetim kültürünün güçlenmesine ve eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Üniversitelerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Marsala Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Can Minaz ise, "Üniversitelerin ölçme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde çok sayıda veriyi düzenli olarak toplaması, analiz etmesi ve raporlaması gerekiyor. Bu işlemlerin farklı yöntemlerle ve çoğu zaman manuel olarak yürütülmesi hem ciddi bir iş yükü oluşturuyor hem de verilerin izlenmesini ve karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. EKOMOD; ders, sınav, öğrenme çıktısı ve program yeterliliği arasındaki ilişkiyi tek bir dijital sistem üzerinde görünür hale getirerek üniversitelere zaman, standardizasyon ve kurumsal hafıza açısından önemli kolaylıklar sunuyor. Marsala Yazılım olarak hedefimiz, İEÜ'de geliştirilen bu güçlü akademik modeli kullanıcı dostu, güvenilir ve ölçeklenebilir bir uygulama olarak Türkiye'de ve yurt dışında daha fazla yükseköğretim kurumuyla buluşturmak" ifadelerini kullandı.