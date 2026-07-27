İEÜ Öğrencileri \'Horror Vacui\' Projesiyle Ödül Kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunu Aylin Akay, mimar arkadaşları Işıl Ceren Tur ve Başak Ünver ile birlikte geliştirdiği 'Horror Vacui' adlı projeyle bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Kentin yoğunluğu içinde insanların kısa süreliğine dinlenebileceği, çevresindeki dijital ve fiziksel kalabalıktan uzaklaşabileceği mekan üzerine yoğunlaşan ekip, yarışmada verilen üç eşdeğer ödülden birine ulaşmayı başardı. Genç ekip, jüri üyeleriyle birlikte ekim ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek mimari geziye katılmaya da hak kazandı.

Türkiye genelinden projelerin yer aldığı 2026 Ytong Mimari Fikir Yarışması'nın bu yılki teması, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın uluslararası ilgi gören ve klasikleşmiş 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' romanından ilham aldı. Katılımcılar, romanda ele alınan zaman, kimlik ve toplum gibi temaları, bugünün dönüşüm ve kırılmaları içinde yeniden ele aldıkları projeleriyle yarışmaya başvurdular. Yarışma için yaklaşık 2 ay süren kapsamlı bir hazırlık süreci geçiren İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2025 yılı mezunu Aylin Akay ile mimarlar Işıl Ceren Tur ve Başak Ünver, fikirleriyle ödülün sahibi oldu.

Dijital kalabalık ve bilgi yoğunluğu

'Horror Vacui' adını verdikleri projeye ilişkin detaylar paylaşan Akay, "Ekipte yer alan arkadaşlarımla birlikte, günümüzde hepimizin maruz kaldığı hız, bilgi yoğunluğu ve dijital kalabalık üzerine düşündük. İnsanlar artık günün neredeyse her anında bildirimlerle, görüntülerle ve sürekli değişen içeriklerle karşı karşıya kalıyor. Biz de kentin merkezinde, bireyin kısa süreliğine tüm bu yoğunluktan uzaklaşabileceği, durabileceği, düşünebileceği ve kendi iç sesini yeniden duyabileceği bir mekan önerdik. Böylesine köklü bir yarışmada ödüle layık görülmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Mesleki açıdan deneyim katacak

Özel bir firmada mimarlık yaparak kariyerini sürdüren Akay, İEÜ'de aldığı eğitimin bugünlere gelmesinde ve elde ettiği başarılarda çok etkili olduğunu ifade etti. Akay, ödülün yanı sıra jüri üyeleriyle birlikte Kahire'de gerçekleştirilecek mimari geziye katılacak olmanın da mesleki gelişimleri açısından çok değerli bir deneyim olacağını sözlerine ekledi.