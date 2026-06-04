İEÜ Öğrencilerinden Deprem Simülasyonu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü 22 yapıyı ölçekli maketlerle inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. Japonya'daki Tokyo Skytree, Tayvan'daki Taipei 101, Dubai'deki Burj Al Arab ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Golden Gate Köprüsü, Willis Tower, Empire State Binası ve Transamerica Piramidi gibi tanınmış yapıların üç boyutlu ölçümlerini yapan ve maketlerin altına da 'sarsma tablosu' ekleyen öğrenciler, binaların olası bir depremdeki davranışını test etme fırsatı buldu.

İEÜ İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören 67 öğrenci, 'Mühendislik Mekaniği II: Dinamik' ve 'Dinamik ve Yapısal Analiz' dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmaları yaklaşık 3 ayda tamamladı. Profesyonel bir mühendis ve mimar gibi binaları titizlikle inceleyen İEÜ'lü gençler, izlenimlerini rapor haline getirerek akademisyenlerine sundu.

Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, kampüs içinde yer alan D Blok Çok Amaçlı Salon'da sergilendi. Sergide ziyaretçiler, farklı yapı sistemlerinin deprem karşısındaki davranışlarını izleme şansı buldu. Öğrenciler, başarılı çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

"Gelecek için sorumluluğumuz var"

İEÜ Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Uygulama Araştırma Merkezi (EKOAYRA) Müdürü ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kılıç, afetlere karşı dirençli kentler ve güvenli yapılar oluşturmanın, geleceğin en kritik sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi. Bu sorumluluğun bilinciyle, öğrencilere deprem gerçeğini bilimsel, teknik ve uygulamalı bir bakış açısıyla aktarmayı çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Kılıç "Öğrencilerimiz bu projede, dünyanın farklı ülkelerinde yer alan ve mühendislik ya da mimarlık açısından simge niteliği taşıyan yapıları inceledi. Tokyo Skytree'den Taipei 101'e, Burj Al Arab'dan Golden Gate Köprüsü'ne kadar çok farklı taşıyıcı sistemlere, geometrilere ve tasarım yaklaşımlarına sahip yapıları, ölçekli maketler aracılığıyla yeniden ele aldılar. Bu süreçte yapıların biçimlerini, yüksekliklerini, taşıyıcı sistem özelliklerini, kütle dağılımlarını ve deprem etkisi altındaki olası davranışlarını da değerlendirdiler" diye konuştu.

"Kalıcı öğrenme sağlıyor"

Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışma, öğrencilerimizin derslerde edindikleri teorik bilgileri somut bir uygulamaya dönüştürmeleri açısından son derece değerli oldu. Mühendislik eğitiminde formüller, hesaplamalar ve analiz yöntemleri elbette çok önemli; ancak öğrencinin bu bilgiyi gerçek bir yapı problemiyle ilişkilendirebilmesi, mesleki gelişim açısından çok daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Mimarlık öğrencileri için de bir yapının yalnızca estetik, mekansal ya da sembolik yönüyle değil; güvenlik, dayanıklılık, malzeme, taşıyıcı sistem ve afetlere karşı dirençlilik boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini görmek çok kıymetli. Deprem gibi yaşamsal öneme sahip bir konuda gençlerin farkındalık kazanması, gelecekte daha güvenli yapıların ve daha dirençli kentlerin oluşmasına doğrudan katkı sağlayacak."

"Bilinçli ve donanımlı gençler yetiştiriyoruz"

Gösterdikleri özen, araştırma disiplini ve yaratıcılık için öğrencilerini tebrik eden Prof. Dr. Kılıç, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak hedefimiz; bilimsel bilgiyi uygulamayla buluşturan, problem çözme becerisi yüksek, afet risklerinin azaltılması konusunda sorumluluk alabilecek, donanımlı ve bilinçli gençler yetiştirmek. Çalışmamız da bu hedefin çok güzel bir örneği oldu. Yaklaşık iki aylık yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmaların kampüsümüzde sergilenmesi de ayrıca önemliydi. Sergiyi ziyaret edenler, farklı yapı sistemlerinin deprem karşısındaki davranışlarını görerek afet bilincine ilişkin somut bir deneyim yaşadı" ifadelerini kullandı. - İZMİR