Milli Eğitim Bakanlığının il milli eğitim müdürleri atamaları kapsamında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Nail Ekiz, bugün görevine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama kararıyla Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Nail Ekiz, görevini devralarak mesaisine başladı. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişikliğiyle birlikte Nail Ekiz, resmen Iğdır'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. - IĞDIR
Son Dakika › Eğitim › Iğdır'a Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Atandı - Son Dakika
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