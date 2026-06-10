Iğdır\'da Engellilere Erişim Eğitimi

Iğdır'da engelli bireylerle etkili iletişim ve erişilebilirlik eğitimi düzenlendi.

Iğdır Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik "Engelli Bireylerle Etkili İletişim ve Erişilebilirlik Eğitici Eğitimi Programı" düzenlendi. Üç gün süren programda katılımcılara engelli bireylerle doğru iletişim kurulması, erişilebilir kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunların daha iyi anlaşılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde görme, işitme ve ortopedik engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar, kamu kurumlarında engelli vatandaşlara yaklaşım biçimleri, erişilebilirlik ilkeleri ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı. Programın en önemli hedeflerinden biri ise eğitime katılan personelin kendi kurumlarında eğitici olarak görev alarak erişilebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunması oldu. Program kapsamında konuşan yetkililer ve eğitmenler, engelli bireylerin kamu hizmetlerine eşit erişiminin önemine dikkat çekti.

Iğdır Valisi M. Taşolar, eğitime katılan personelin yalnızca katılımcı değil, aynı zamanda birer eğitici olduğunu vurgulayarak, "Burada sizlerin olması benim için çok önemli. Çünkü eğitim vermek üzere Ankara'dan gelen uzmanlarımız üç gün boyunca sizlerle birlikte olacak. Sizlerden istirhamım, burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri Iğdır'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere aktarmanızdır. Sizler aslında burada sadece eğitim alan kişiler değil, aynı zamanda bu bilgileri yaygınlaştıracak eğitimcilersiniz. Arkadaşlarımızın sizlere aktardığı her bilginin kendi kurumlarınızda ve diğer kamu kurumlarında görev yapan personele ulaştırılmasını rica ediyorum. Hepimiz ya da yakınlarımız hayatın herhangi bir döneminde bu tür durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle burada aldığınız eğitimleri diğer çalışma arkadaşlarınıza anlatmanız onların hayatında önemli farklar oluşturacaktır. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Memur-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu program kapsamında engelleri ortadan kaldırmak, daha erişilebilir ve iletişime açık bir kamu hizmeti anlayışı oluşturmak amacıyla Iğdır'a geldiklerini söyleyerek, "Kamuda engelli bireylerin nasıl karşılanması, nasıl ağırlanması ve nasıl uğurlanması gerektiği konusunda tüm engel gruplarıyla sağlıklı iletişim kurulmasını hedefleyen eğitimler veriyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde, Iğdır'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik engellilerle etkili iletişim eğitimleri düzenleniyor. Anayasa'nın 10. maddesi gereği devlet, tüm vatandaşlarına eşit hizmet sunmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda üç gün sürecek eğitim programımızda eğitici, psikolog, rehber öğretmen ve diğer personellere eğitici eğitimi vereceğiz. Onlar da daha sonra Iğdır'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu eğitimleri yaygınlaştıracaklar" ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılan özel eğitim öğretmeni Sevda Nur Avşar pratik eğitimin önemli olduğuna değinerek, "Bu eğitim, teoride öğrendiğimiz pek çok bilginin günlük yaşamda nasıl karşılık bulduğunu görmemizi sağladı. Engelli bireylerin gözünden olaylara bakabilmek çok farklı bir deneyim. Kitaplarda ve akademik kaynaklarda birçok şeyi okuyoruz; ancak onların neler yaşadığını ve hangi sorunlarla karşılaştığını anlamak gerçekten çok kıymetliydi" dedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Aldemir engelli bireylerle doğru iletişimin önemli olduğuna belirterek, "Bu eğitimin temel amacı iletişimin kendisidir. Burada başta kamu çalışanları olmak üzere toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli bireylerle daha sağlıklı, doğru, etkili ve etik iletişim kurulabilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Sohbet ve istişare ortamında, katılımcıların kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri bir eğitim süreci gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Uzmanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müşaviri Ayhan Metin ise buna benzer eğitimlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ben ortopedik engelliyim. Bastonlarla yürüyorum, uzun mesafelerde ise tekerlekli sandalye kullanıyorum. Daha önce Çankırı'da da benzer bir eğitim vermiştik. Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar ile orada birlikte gördük ki bu eğitimler oldukça etkili oldu. Kendisinin Iğdır'a atanmasının ardından burada da aynı çalışmayı gerçekleştirmeye karar verdik. Bizler bu eğitimleri doğrudan konuyu yaşayan engelli bireyler olarak veriyoruz. Yani bir akademisyen ya da konuyu teorik olarak bilen kişiler değil; ortopedik, görme ve işitme engelli bireyler olarak kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Böylece katılımcılar, bilgileri doğrudan yaşayan insanların ağzından duyuyor; görüyor, hissediyor ve öğreniyor. Bu yöntemin çok daha etkili olduğuna inanıyoruz. Bence eğitim oldukça verimli geçti. Iğdır'daki arkadaşlarımız son derece ilgiliydi. Özellikle Sayın Valimizin açılış konuşmasındaki ifadeleri beni çok etkiledi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte engelsiz bir Türkiye'ye ulaşırız" dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Yıldıray Çınar kamu kurumlarında görev yapan tüm personelin bu eğitimleri alması gerektiğine belirterek, "Iğdır Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, bu konuda adeta bizlerden biri gibi hareket ediyor. Özellikle kamu kurumlarında görev yapan tüm personelin bu eğitimleri alması ve sonrasında kendi kurumlarında diğer çalışanlara aktarması için büyük çaba gösteriyor. Biz de Ankara'dan bu eğitimi vermek için büyük bir memnuniyetle geldik. İnşallah bu çalışma tüm Türkiye'ye örnek olur ve diğer illerde de uygulanır. Bizimle empati kurabilen, iletişimde bizi mutlu eden ve anlayan bir toplum oluşturabilmek için mücadele ediyoruz. Bu amaçla elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR