İKAF'26 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla kapılarını açtı

İKAF\'26 \'Gençliğin Üretim Çağı\' temasıyla kapılarını açtı
27.04.2026 17:46  Güncelleme: 17:47
İç Anadolu'nun en kapsamlı kariyer organizasyonlarından İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF'26), "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da başladı.

İç Anadolu'nun en kapsamlı kariyer organizasyonlarından İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF'26), "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda düzenlenen fuar, bölgedeki 11 üniversiteyi ve on binlerce genci bir araya getirerek kariyer yolculuklarına yön verecek önemli bir platform sunuyor. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde iki gün sürecek organizasyon kapsamında katılımcılar; söyleşiler, atölyeler, iş görüşmeleri ve sektör temsilcileriyle birebir temas imkanı buluyor.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, fuarın gençler için taşıdığı öneme dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün burada sadece bir kariyer fuarında bulunmuyorsunuz. Aslında kendi geleceğinizle doğrudan temas kuracağınız çok önemli bir eşikte yer alıyorsunuz. Artık önemli olan sadece ne bildiğiniz değil; o bilgiyi nasıl kullandığınız, nasıl dönüştürdüğünüz ve ne kadar değer üretebildiğinizdir. İşte İç Anadolu Kariyer Fuarı tam olarak bu noktada büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise gençlere hitaben, "Sahip olduğunuz bilgi, azim ve potansiyel yalnızca kendi hayat yolculuğunuzu değil; ülkemizin geleceğini de şekillendirecek en temel unsurdur. Bu fuar, sizlere kariyerinizi sağlam temeller üzerine inşa etme fırsatı sunan önemli bir platformdur" dedi.

Eğitimin istihdamla ilişkisine dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, "Bir ülkenin en büyük değeri yetişmiş bireyleridir. Eğitim başarısı arttıkça istihdam imkanları da güçlenir. Bu tür organizasyonlar gençlerimizin hem kariyerlerini geliştirmelerine hem de ülkemizin geleceğine katkı sunmalarına önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de kariyer fuarlarının genç istihdamına katkı sunduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağ yalnızca bilgiye sahip olanların değil; bilgiyi değere, emeği üretime ve potansiyeli başarıya dönüştürebilenlerin çağı olacaktır. Bu fuar, gençlerimizin iş dünyasıyla doğrudan temas kurarak kariyer yolculuklarında önemli fırsatlar yakalayacağı güçlü bir iş birliği modelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın ise fuarın gençlerin potansiyelini ortaya koyan güçlü bir buluşma olduğuna vurgu yaptı. Akın, "İç Anadolu Kariyer Fuarı 2026 gençlerimizin emeğini, hayalini ve istikbalini üretime dönüştüren büyük bir fikrin sahaya yansımasıdır. Bugün burada kurulan her temasın, geleceğimize yapılan önemli bir yatırım olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuara katkı sağlayan sponsor firma temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Açılış programı sonrasında protokol üyeleri tarafından stantlar ziyaret edilirken İKAF'26'nın gençlere ilham veren, iş dünyasıyla güçlü bağlar kurmalarını sağlayan verimli bir organizasyon olması hedefleniyor.

Fuara Milli Savunma, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı gibi çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunun yanı sıra gıdadan savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede 141 kurum ve kuruluş stantlarıyla katıldı.

Konya ve İç Anadolu Bölgesinden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi fuarın paydaş üniversiteleri arasında yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim İKAF'26 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla kapılarını açtı - Son Dakika

